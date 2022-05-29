Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma - Son Dakika
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Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma

29.05.2022 14:59
Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma

KOLOMBO, 29 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'da çeltik fidesi dikim zamanı başladı.

KOLOMBO, 29 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'da çeltik fidesi dikim zamanı başladı. Çiftçiler, mandalarıyla birlikte çamurlu tarlalarda yoğun biçimde çalışıyor.

Sri Lanka'nın Çamurlu <a class='keyword-sd' href='/celtik/' title='Çeltik'>Çeltik</a> Tarlalarında Hummalı Çalışma

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kenar mahallesi Kaduwela'da çeltik ekimi mevsiminde çiftçiler ve mandalar çeltik tarlasında çalışıyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kenar mahallesi Kaduwela'da çeltik ekimi mevsiminde çiftçiler ve mandalar çeltik tarlasında çalışıyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Sri Lanka, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma - Son Dakika
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