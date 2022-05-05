Sri Lanka'nın döviz rezervi 50 milyon doların altında - Son Dakika

Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry, ülkenin döviz rezervinin 50 milyon doların altına düştüğünü söyledi.

Indianexpress'in haberine göre, Sabry, Sri Lanka'nın yaşadığı ekonomik göstergeleri ve döviz rezervlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sabry, 2019'da 7 milyar dolar olan döviz rezervinin 50 milyon doların altına düştüğünü belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı görüşmelerin ardından ülkeye dönen Sabry, parlamentoda siyasi partilere yönelik konuşmasında, ülke ekonomisini kurtarmaya destek olmalarının ulusal bir vazife olduğuna işaret ederek, ülkenin ekonomik seyrine dair "Çiğneyebileceğimizden fazlasını ısırdık." dedi.

Sabry, ülkenin 1990 ve 1991'de Güney Kore ve Hindistan'ın uygulamaya koyduğu reformlara benzer değişiklikler yapılmasına dair önemli bir karar verme aşamasında olduğuna dikkati çekerek, aksi halde Venezuela ve Lübnan gibi kötü gidişin engellenemeyeceği uyarısında bulundu.

2021'deki ülke gelirleri ve hibelerinin harcamaların 2,5 katından fazla olduğunu vurgulayan Sabry, geçen yıl 8 milyar dolar dış borç ödemesi yapıldığını aktardı.

Sabry, 2018'de turizmin yaklaşık 4,4 milyar dolar getirdiğini ancak bunun Kovid-19 nedeniyle 2021'de 200 milyon dolara gerilediğini, buna karşın petrol fiyatlarının iki katından fazla arttığını ifade etti.

IMF'ye daha önceden başvurulmuş olsa para biriminin değer kaybının daha kontrol altında olabileceği yorumunu yapan Sabry, önceki yönetimlerin kredileri kredilerle kapatmaya çalıştığını ve bunların yatırıma dönüştürülmemesi nedeniyle ülke borcunun 51 milyar dolar seviyelerine geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Uygun şekilde mücadele edilmemesi halinde ekonomik krizin ileride ciddi bir tehdit olacağını söyleyen Sabry, "Bu sorunların 2 yıl içinde bile çözülebileceğine düşünmüyorum. 10-12 yılda çözülüp çözülmemesi de bizim elimizde." dedi.

Sabry, vergi indirimlerinin hata olduğu yorumunu yaparak aksine vergilerin artırılmış olması gerektiğini kaydetti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.????