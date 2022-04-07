Sri Lanka'nın "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi - Son Dakika
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Sri Lanka'nın "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi

07.04.2022 09:38
Sri Lanka'nın "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi

Sri Lanka'da ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle 22 milyonluk nüfusun "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Sri Lanka'da ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle 22 milyonluk nüfusun "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana, parlamentodaki bir oturumda, ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abeywardana, Sri Lanka'daki ekonomik krizin başlangıç seviyesinde olduğu ve 22 milyonluk nüfusun "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek "Gıda, gaz ve elektrik sıkıntısı daha da kötüleşecek. Vahim bir gıda kıtlığı ve açlık olacak." dedi.

Sri Lanka Kara Yolları Bakanı Johnston Fernand ise parlamentoda yaptığı konuşmada, istifa çağrılarının yapıldığı Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa için "İstifa etmeyecek. Bununla yüzleşeceğiz. Bununla yüzleşecek gücümüz var. Korkmuyoruz." dedi.

Öte yandan, ekonomik sorunların çözüme kavuşturulamadığı ülkede döviz rezervlerinin de en düşük seviyeleri görmesiyle Sri Lanka Rupee'sinin son dönemlerde en fazla değer kaybeden para birimi olduğu kaydediliyor.

Sri Lanka'da Rajapaksa ailesinin etkisi

Yaklaşık 20 yıldır ülke siyasetini domino eden Rajapaksa ailesi, 2020'de Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi'nin parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde etmesiyle ülke iradesindeki etkisini artırdı.

Kabinenin kilit pozisyonlarını Rajapaksa ailesi üyeleri doldururken Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ağabeyi Başbakan Mahinda Rajapaksa 2005-2015 döneminde Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

2019'da Devlet Başkanı seçilen Gotabaya Rajapaksa ise aynı dönemde Savunma ve Kentsel Gelişim Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve kitlesel gösterilerin ardından aile mensuplarından Maliye Bakanı Basil Rajapaksa ve Tarım Bakanı Chamal Rajapaksa'nın yanı sıra başbakanın oğlu olan Spor Bakanı Namal Rajapaksa da istifa eden aile üyeleri arasında yer aldı.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da OHAL ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler, ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Gelecek 12 ayda 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat ayı itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.???????

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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyecek Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyecek BM, Sri Lanka'da OHAL'in protestoları önlemek için kullanılmasına tepki gösterdi BM, Sri Lanka'da OHAL'in protestoları önlemek için kullanılmasına tepki gösterdi

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Hükümet, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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