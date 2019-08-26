Sri Lanka Ordu Komutanından hakkındaki eleştirilere yanıt

Sri Lanka'da 2009'daki iç savaş sırasında insan haklarını ihlal etmekle suçlanan Tümgeneral Shavendra Silva, rütbesinin korgeneralliğe yükseltilmesi ve Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atanması sonrası kendisine yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Silva, terfiden sonra yaptığı ilk basın açıklamasında, hakkında çıkan "iç savaş sırasında insan haklarını ihlal ettiğine" yönelik eleştirilere ilişkin, "Elbette ben bu iddiaları tamamen reddediyorum." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Sirisena'nın ofisi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Silva'nın rütbesinin korgeneralliğe yükseltildiğini ve Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atandığını duyurmuştu.

Silva, ülkede 2009'da iç savaşın son döneminde, Tamil Kaplanları'nın son kalesini kuşatan 58. tümeni komuta ediyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu tümeni insan hakları yasalarını ihlal etmekle suçluyordu.

BM, ABD ve Avrupa Birliği eleştirmişti

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin savaş sonrası adalet arayışlarına ve uzlaşma süreçlerine zarar verdiğini, söz konusu atamanın "endişe verici" olduğunu bildirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sirisena yönetiminin kararının, Sri Lanka'nın BM barış gücü misyonlarına katılmasını etkileyeceğini belirtmişti.

Sri Lanka'daki AB delegasyonu, ülkedeki Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsviçre ve İngiltere büyükelçilikleri ile yayımladığı ortak açıklamada, Bachelet'in görüşlerine katıldıklarını kaydetmişti.

Açıklamada, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin Colombo yönetiminin Mart 2019'da BM İnsan Hakları Konseyine verdiği adaleti sağlama sözüne dair şüphe uyandırdığına vurgu yapılmıştı.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir, uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.