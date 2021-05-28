Sri Lanka, patlayan konteyner gemisinden yayılan sızıntının hasarını önlemek için hazırlık yapıyor - Son Dakika

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında yaklaşık 1 hafta önce yandıktan sonra patlayarak batmaya başlayan konteyner gemisinden yayılan sızıntının hasarını önlemek amacıyla hazırlık yapıldığı belirtildi.

Deniz Çevre Koruma Kurumundan (MEPA) yapılan açıklamada, yakında tamamen batması beklenen gemiden yayılan ikinci seviye petrol sızıntısının neden olabileceği hasara yönelik hazırlık başlatıldığı bildirildi.

MEPA Başkanı Dharshani Lahandapura, geminin barındırdığı 300 ton yakıtın en az 3'te birinin denize sızmış olabileceğini, temizlik çalışmalarının ise aylarca sürebileceğini ifade etti.

Sri Lanka donanması, Kolombo limanı açıklarındaki geminin daha derin sulara çekilmesi için çalışma başlatıldığını ancak dalgalı denizin ve muson yağmurlarının operasyonu etkilediğini kaydetti.

Hükümet yetkilileri, vatandaşların bir sonraki duyuruya kadar kıyıdan uzak durmaları konusunda uyarı yaptı.

Çevre koruma grupları da Kolombo limanının faaliyetleri ile deniz yaşamı ve adanın turizmini etkilemesi beklenen kirliliğe karşı planlamalar yaptıklarını açıkladı.

"The Pearl Protectors" deniz hayatını koruma organizasyonu, gemiden yayıldığı tespit edilen küçük plastik topların sahil kesimlerine ulaştığına dikkati çekti.

Organizasyon Başkanı Muditha Katuwala, bu topların deniz canlılarının hava yollarını kolayca tıkayabileceğini, sızan diğer kimyasallar temizlenmeden ortadan kaldırılmalarının ise oldukça zor olduğunun altını çizdi.

Başkent Kolombo'nun 18 kilometre açığında demirlenmiş Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 21 Mayıs'ta yangın çıkmış, 25 Mayıs tarihinde ise patlama meydana gelmişti.

Yetkililer, kurtarma ekipleri tarafından 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu açıklamıştı.