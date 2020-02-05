Sri Lanka Türkiye ile hem ticari hem kültürel ilişkileri artıracak (1) - Son Dakika

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin geliştirilmesi için "iddialı planları"ndan bahsederek en öncelikli hedefini iki ülke arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile gümrük iş birliği anlaşmalarının 6 ay içinde imzalanması ve Türk yatırımcıları ülkeye çekmek olarak gösterdi.

Görevine 4 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen başlayan Hassen, eşi Husna Zamaniya Cader Hassen ile büyükelçilik rezidansında, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin kendi dönemindeki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

İki ülke ilişkilerinin Osmanlı'ya kadar uzandığını, 1948'te bağımsızlıklarını kazandıklarında kendilerini ilk Türkiye'nin tanıdığını hatırlatan Hassen, siyasi düzeyde ilişkilerin her zaman çok güçlü seyrettiğini söyledi.

Hassen, geçen yıl Sri Lanka'daki kilise ve otellere yönelik terör saldırısı ve 2004'teki tsunami felaketi dahil Türkiye'nin zor zamanlarda da hep ülkesinin yanında yer aldığına işaret ederek özellikle tsunami sonrası Erdoğan'ın Sri Lanka'yı ziyaretine ve Türkiye'nin bölgeye geçici büyük hastane ile konut inşa etmesine işaret etti.

Büyükelçi Hassen, "Sri Lankalılar Türkiye'yi seviyor çünkü desteklerini biliyorlar. Sri Lanka hükümeti adına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halkımıza destekleri ve yardımları için teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Önemli anlaşmalarla özel sektöre motivasyon hedefi

Ancak ticaret ve yatırımların bu en üst düzey siyasi ilişkileri yansıtmadığını dile getiren Hassen, bu alanları da daha ileriye taşımak için "iddialı planlarından" bahsetti.

Ticari alanda öncelikli hedeflerini Türkiye ile çifte vergilendirmeyi önleme, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile gümrük alanında iş birliği konularındaki anlaşmaları ele almak olarak sıralayan Hassen, "Benim iddialı planım bu temel anlaşmaların 6 ay içinde bitirilmesi ve imzalanması." diye konuştu.

Hassen, diğer hedefini ise 2016'da yapılan Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon toplantısının bu yılın ikinci yarısında Kolombo'da düzenlenmesini sağlamak şeklinde açıkladı.

Sri Lanka özellikle inşaat sektöründe Türk yatırımcıları çekmek istiyor

Bunun yanında, ikili ticaretin artırılması için birçok imkan bulunduğunu belirten Hassen, ancak "alanlara dair bazı bilgi eksiklikleri veya motivasyon azlığı nedeniyle" ülkede istenen düzeyde Türk yatırımlarının olmadığını söyledi.

Hassen, "Kolombo'da Kolomport adıyla yeni bir kent inşa ediyoruz. Hastane, otel, konut inşaatları için yabancı yatırımcılara açığız. Ayrıca büyük Hambantota Limanı'nın yanı sıra serbest ticaret bölgemiz var. Özellikle inşaat sektörüne Türk yatırımcıları çekmek için farkındalık programı başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Ülkesinin Hindistan ve Pakistan'la serbest ticaret anlaşmalarını da hatırlatan Hassen, "Türk iş adamlarının çok büyük potansiyele sahip bu ülkelerle Afrika pazarına açılmasında Sri Lanka 'hub' konumunda. Türk üretim sektörü, tesislerini Sri Lanka'da kurabilir." diye konuştu.

Hassen'in "iddialı planları" sadece ticari ilişkileri değil turizm, kültürel değişim ve eğitim alanlarını da kapsıyor.

Bunlardan birinin "kardeş şehir" projesiyle UNESCO miras listesindeki Kapadokya ile Sigiriya (Aslan Kalesi) arasında bağ kurarak kültürel etkileşimin artırılması olduğunu belirten Hassen, ayrıca Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlerde ülkesi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirdi.

Hassen, "İnsandan insana iletişim, insanların birbirini, kültürlerini tanımasını sağlar. Birbirlerinin kültürünü bilirlerse de yatırımlarını ve ticaretlerini artırırlar." ifadesini kullandı.

"Diziler sayesinde Türkiye'yi benden daha iyi biliyorlardı"

Öte yandan Büyükelçi Hassen, Sri Lanka'da daha önce bir, şu anda da iki dizinin yayımlandığını belirterek bunları kayınvalidesi dahil özellikle kadınlar ve gençlerin çok sevdiğini söyledi.

Diziler sayesinde Türkiye'yi ziyaret eden Sri Lankalı sayısının artabileceğini kaydeden Hassen, "Senaryolar, çekimler çok güzel. Türkiye'ye geleceğimi söylediğimde bu diziler sayesinde Türkiye'yi benden daha iyi biliyorlardı. Diziler Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor ve diziler bizlerden daha fazla tanıtım yapıyor." dedi.