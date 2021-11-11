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Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

11.11.2021 17:44

- Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti Sri Lanka ve Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

- Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

YENİ DELHİ - Sri Lanka ve Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka ve Hindistan'da şiddetli yağışların etkisi sürerken, sel felaketinin bilançosu da artıyor. Hindistan'ın doğusundaki Tamil Nadu Eyaleti Afet Yönetimi Bakanı KKSSR Ramachandran düzenlediği basın toplantısında, Tamil Nadu'daki Chennai sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı Chennai'de yetkililerin sel nedeniyle mahsur kalanları tahliye etmeye yönelik çalışmaları Ulusal Afet Müdahale Gücü ve ordunun desteğiyle devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar alçak bölgelerdeki binlerce kişinin güvenli bölgelere götürüldüğünü söyledi.

Sri Lanka'da ise şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin çoğunun boğulmadan kaynaklandığı belirtilerek, heyelan nedeniyle 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Böylece Hindistan ve Sri Lanka'da meydana gelen sellerde toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da meteoroloji uzmanları alçak basıncın uzaklaşması ile yağışların bugünden itibaren hafiflemesinin beklendiğini söyledi.

Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti
Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti
Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti
Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka, India, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka ve Hindistan'daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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