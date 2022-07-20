Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe devlet başkanı seçildi - Son Dakika
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Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe devlet başkanı seçildi

20.07.2022 09:16
Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe devlet başkanı seçildi

Sri Lanka Parlamentosunda yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Sri Lanka Parlamentosunda yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Ekonomik ve siyasi krizdeki ülkenin 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yerine gelecek isim belirlendi.

Oylamada, Wickremesinghe, 82'ye karşı 134 oyla parti rakibi Dullas Alahapperuma'yı mağlup ederek Devlet Başkanı seçildi.

2024'e kadar görev yapacak

Seçimde, Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Bakan ve Hükümet Sözcüsü Dullas Alahapperuma ile parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Dissanayake yarıştı.

Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak.

Wickremesinghe, 1999 ve 2005 devlet başkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilememişti.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe devlet başkanı seçildi - Son Dakika

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