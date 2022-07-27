Press Trust of India 'nın haberine göre, mahkeme, 28 Temmuz'a kadar ülkeden çıkış yasağı getirilen Rajapaksa kardeşlerin ve eski Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal'in yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı.

Kaynak: AA

Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sri Lanka mahkemesi Rajapaksa kardeşlerin yurt dışı yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı - Son Dakika

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