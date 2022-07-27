Sri Lanka mahkemesi Rajapaksa kardeşlerin yurt dışı yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı - Son Dakika
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Sri Lanka mahkemesi Rajapaksa kardeşlerin yurt dışı yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı

27.07.2022 15:08
Sri Lanka mahkemesi Rajapaksa kardeşlerin yurt dışı yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Mahinda Rajapaksa ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'ya yurt dışı çıkış yasağını 2 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Mahinda Rajapaksa ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'ya yurt dışı çıkış yasağını 2 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Press Trust of India'nın haberine göre, mahkeme, 28 Temmuz'a kadar ülkeden çıkış yasağı getirilen Rajapaksa kardeşlerin ve eski Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal'in yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı.

İlk yurt dışı yasağı, 17 Haziran'da, Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) ülkedeki ekonomik kriz hakkında dilekçe sunduğu sırada yüksek mahkemede kabul edilmişti.

Dilekçede, eski Başbakan Mahinda Rajapaksa, eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa, eski Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal ve eski Hazine Müsteşarı S.R. Attigala'nın deniz aşırı seyahat etmesinin yasaklanması talep edilmişti.

Bunun yanı sıra dilekçede, ülkenin mevcut ekonomik durumundan doğrudan Rajapaksa kardeşler sorumlu tutulmuştu.

İstifa eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın küçük kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa 12 Temmuz'da ülkeyi terk etme girişiminde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka mahkemesi Rajapaksa kardeşlerin yurt dışı yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sri Lanka mahkemesi Rajapaksa kardeşlerin yurt dışı yasağını 2 Ağustos'a kadar uzattı - Son Dakika
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