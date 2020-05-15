Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: "Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz" - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: 'Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz' - KUALA - Son Dakika

Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: "Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz" - KUALA

16 dakika önce

Sri Lanka Eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanların cesedinin zorla krematoryumda yakılmasına ilişkin, "Virüsten ölen Müslüman vatandaşlarımızın dini usullerince defnedilmesini istiyoruz.

Sri Lanka Eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanların cesedinin zorla krematoryumda yakılmasına ilişkin, "Virüsten ölen Müslüman vatandaşlarımızın dini usullerince defnedilmesini istiyoruz." dedi.

Ülkenin başkenti Kolombo'da 21 Nisan 2019'da düzenlenen ve 253 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sonrası bakanlıktan istifa eden Mevlana, Sri Lanka'daki Müslümanların durumu, hükümetin Kovid-19 politikaları ve ülkede virüsten ölen her dine mensup vatandaşın cesedinin zorunlu olarak yakılması uygulamasına dair AA muhabirine konuştu.

Mevlana, Sri Lanka Müslümanlarının asırlardır bu ülkede barış ve huzur içinde yaşadığını belirterek, "Sri Lankalı Müslümanlar son derece kanunlara itaat eden, vatansever ve birlikte yaşama kültürüne sahip insanlardır. Sinhala Budistleri, Hindular ve Hristiyanlarla uyum içinde yaşıyoruz. Ülkemizin egemenliğini korumak için yaptığımız katkılar muazzamdır. Ülkede demokratik rejim devreye girdiğinden bu yana siyasette aktif olarak varız. Müslümanlar çoğu zaman iktidarı belirleyen kitle olmuştur." diye konuştu.

1983 ila 2009'daki iç savaş ve sonrasında da Sri Lanka'nın birliği için Müslümanların büyük çabalar gösterdiğini anlatan Mevlana, "Çatışmalar sonlandıktan sonra ülkedeki bütün dini ve etnik topluluklarla bir araya gelerek milletimizin yeniden inşasını başlattık. Ekonomik ve demokratik kalkınmada bilfiil rol oynadık." ifadelerini kullandı.

"2019 terör saldırıları, Müslümanlara karşı ayrımcılığı tırmandırdı"

Mevlana, ülkede Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin ilk olarak 2012 ve 2013'te birtakım radikal gruplar tarafından başlatıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"2015'te başa gelen hükümet, Müslüman karşıtı radikal grupları bastırma ve ülkede birliği sağlama yolunda önemli adımlar attı. Ben dahil ülkedeki Müslüman partiler ve siyasetçiler, hükümetin bu yöndeki faaliyetlerini destekledi. 2018'de meydana gelen ve eski Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'ya suikast girişimiyle sonuçlanan anayasa krizi barış ortamını bozdu ve radikal gruplar krizi fırsat bilerek ülkedeki azınlıklara, özellikle Müslümanlara nefret söylemlerini körükledi. En nihayetinde 2019'daki terör saldırıları, Sri Lanka Müslümanlarına yönelik ayrımcılık ve nefret söylemlerini doruğa çıkarttı."

"Salgın aylar öncesinden önlenebilirdi"

İktidara 2019 seçimlerinde gelen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa liderliğindeki hükümetin Kovid-19 tedbirlerine değinen Eski Bakan Mevlana, "Hükümet azınlıkları hedef alan bir seçim kampanyasıyla iktidara geldi. 3 Mart'ta parlamento feshedildi ve tam bu tarihlerde salgın ülkede patlak verdi. Aylar öncesinden salgının ülkeye gelmesi önlenebilirdi. Zira burası bir ada ülkesi. Fakat hükümet Kovid-19'a odaklanmak yerine kendi siyasi gündeminin peşinden koştu. 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde ederek yasama ve yürütmedeki gücünü sağlamlaştırmayı hedefliyorlar." şeklinde konuştu.

Mevlana, Sri Lanka hükümetinin yetersiz kriz yönetimine rağmen bu süreçte siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp hükümetin Kovid-19 tedbirlerine sonuna kadar destek verdiklerinin altını çizdi.

"Virüsten ölenlerin gömülmesinin sağlık riski taşıdığı iddiası yalan"

Sri Lanka Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Kovid-19'dan ölenlerin cesedinin din farkı gözetmeden krematoryumlarda yakılmasına değinen Mevlana, "30 Mart'ta ülkedeki ilk Kovid-19 ölümü gerçekleşti. Yaşamını yitiren kişi Müslüman bir vatandaştı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesine dair yayımladığı kılavuzdaki şartlar apaçık ortadayken bu talimatlar görmezden gelinerek Müslüman vatandaşın cesedi, cenaze namazı dahi kılınmadan krematoryumda yakıldı." dedi.

Mevlana, virüsten ölen Müslüman vatandaşın krematoryumda yakılması konusunu gündeme getirdiğini ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı ve diğer hükümet yetkilileriyle irtibat kurmaya çalıştığını anlatarak, "Maalesef hükümet ve sağlık yetkilileri bu konudaki endişelerimizi dinlemedi ve cesetleri gömmenin sağlık riski oluşturacağını bahane ederek virüsten ölen her vatandaş için krematoryum uygulamasını sürdürdü. Kısa süre sonra bir Müslüman vatandaş daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti ve derhal cesedini yaktılar. Hükümetin yaptığı şey tamamen Müslümanların hassasiyetine zarar vermekten ibaret." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde 180'den fazla ülkede Kovid-19'den ölenlerin cesedinin gömüldüğünü hatırlatan Sri Lankalı siyasetçi, "İngiliz hükümeti, gelen talepler üzerine Kovid-19'dan ölen Müslüman ve Yahudilerin cesetlerinin gömülmesine müsaade etti. Kanada ve İtalya gibi ülkelerin de bu uygulamayı yaptığını biliyoruz. Zira virüsten ölenlerin gömülmesinin sağlık riski taşıdığı iddiası tamamen bir efsane. DSÖ'nün sağlık talimatlarında da böyle bir ifade yer almıyor." diye konuştu.

"Kendi dinimize göre cenaze töreni yapabilmek istiyoruz"

Mevlana, "Müslümanlar olarak şimdiye kadar ülkedeki her türlü sağlık tedbirlerine uyum sağladık. Cuma namazı ve teravihler için camilere bile gitmedik. Diğer din mensuplarının kendi usullerine göre cesetlerini defnetmesine de saygılıyız. Buna karşılık bizler de Müslüman vatandaşlarımızın dini usullerince şerefli bir cenaze töreniyle defnedilmesini istiyoruz." dedi.

Sri Lanka hükümetinin Müslümanlara yönelik hukuksuz uygulamaları karşısında dünya ülkelerinden destek beklediklerini vurgulayan Mevlana, "Dünyanın neresinde insan hakları ihlal ediliyorsa buna karşı ses çıkartmak bizim görevimizdir. Bu konuya dair dünya ülkelerinin, özellikle Türkiye'nin desteklerini bekliyoruz. Uluslararası bir dayanışmanın sergilenmesi gerekir ki Sri Lanka hükümeti, bizim taleplerimizin siyasi amaç taşımadığını, sadece İslam hukuku ve gelenekleriyle alakalı olduğunu anlasın." ifadelerini kullandı.

"Türkiye demokrasinin yanında durmuş etki sahibi bir ülke"

Mevlana, Türkiye'nin uluslararası siyasetteki rolünü takdirle karşıladığını ifade etti ve "Türkiye, dünya genelinde demokrasinin her zaman yanında durmuş etki sahibi bir ülke. Dünyanın her yerinde ayrımcılığa maruz kalan insanlarla dayanışma içinde oldu. Bu meselede de Türkiye'nin diğer ülke liderlerinin bir araya gelip Sri Lanka hükümetinin, DSÖ'nün sağlık güvenliği talimatlarına uyulması tavsiyesinde bulunmalarını umuyoruz." diye konuştu.

Ülkede virüsten ölen 4 Müslümanın yanı sıra 2 Hıristiyanın da cesetlerinin zorla krematoryumda yakıldığının altını çizen Mevlana, "Görüldüğü üzere bu uygulama sadece Müslümanları değil, Hristiyanları da rahatsız ediyor. Başpiskopos ve bazı rahipler, cesetleri yakılan Hristiyan vatandaşlar için hukuki süreç başlatmış durumda. Bunun yanı sıra ülkedeki Katolik ve Metodist kiliseleri de hükümetin DSÖ'nün sağlık talimatlarına uygun davranmamasına ilişkin endişelerini dile getiren açıklamalarda bulundu." dedi.

Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz - KUALA

Mevlana Celaleddin Rumi, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:05 Kaynak: AA


Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu         
13:44
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu         
13:38
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı         
13:10
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor         
13:10
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı         
13:08
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek         
12:51
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi         
12:51
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu         
12:48
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı         
12:41
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu 4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu         
12:29
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti         
12:25
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti         
12:10
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor         
12:09
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak         
12:07
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor         
11:57
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı         
11:52
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş         
11:50
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı         
11:30
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel? Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?         
11:29
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı 'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı         
11:28
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi         
11:25
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti         
11:15
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı         
11:11
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi 80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi         
11:02
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu         
11:02
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!         
11:00
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor         
11:00
Tuvalette ilişkiye giren de var sahnede tacize uğrayan da! İşte ünlülerin unutulmayan skandalları Tuvalette ilişkiye giren de var sahnede tacize uğrayan da! İşte ünlülerin unutulmayan skandalları         
11:00
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar         
10:57
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 14:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: "Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz" - KUALA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]