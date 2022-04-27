Sri Lankalı protestocular Başbakan Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu - Son Dakika
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Sri Lankalı protestocular Başbakan Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu

27.04.2022 11:47
Sri Lankalı protestocular Başbakan Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu

Sri Lanka'da protestocular Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu.

Sri Lanka'da protestocular Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu.

The Week'in haberine göre, protestolarını Başbakan Rajapaksa'nın ofisinin önüne taşıyan göstericiler, burada kamp kurdu. Protestocular, Mahinda Rajapaksa'nın istifasını talep etti.

Rajapaksa, 13 Nisan'da, ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etmişti.

Başbakan Rajapaksa, 23 Nisan'da, istifa talepleri hakkında kişisel olarak bir duyum almadığını belirterek "İstifama dair talepler varsa bile bunlar çoğunluktan değil, ülkenin siyasi tarihini bilmeyen azınlık bir gruptan olacaktır." demişti.

Ülkedeki ekonomik krize ilişkin Rajapaksa, "İnsanların ekonomik krizle yüzleşmeleri için sabretmeleri gerekiyor. Görüşmek istemiyorlarsa protestolara devam edebilirler." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Sri Lanka, Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu Sri Lanka, Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lankalı protestocular Başbakan Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurdu - Son Dakika


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