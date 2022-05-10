Sri Lankalı siyasilerin ve ailelerinin Hindistan'a kaçtığı iddiası yalanlandı - Son Dakika

Hindistan'ın Sri Lanka'daki diplomatik temsilciliği, bazı Sri Lankalı siyasilerin ve ailelerinin Hindistan'a kaçtığı iddialarını yalanladı.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, "Son dönemde medya ve sosyal medyada bazı siyasi kişilerin ve ailelerinin Hindistan'a kaçtığına dair söylentileri fark ettik. Bu iddialar sahte, yanlış ve herhangi bir gerçeklikten yoksun haberlerdir. Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi de Sri Lanka'daki gelişmelerle ilgili, "Hindistan, Sri Lanka'yla tarihi bağları olan yakın bir komşusu olarak, demokrasisini, istikrarını ve ekonomik iyileşmesini tamamen destekliyor." dedi.

Sri Lanka Savunma Bakanlığı bugün; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açmaları talimatı vermişti.

Başbakan Rajapaksa istifa etmişti

Muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın dün istifa ettiği bildirilmiş, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, parlamentodaki tüm partileri yeni hükümetin kurulması için görüşmeye davet etmesi bekleniyor.

Şiddet olaylarını kontrol altına almak için başkent Kolombo'da askeri birlikler görev yapmaya başlamıştı.

Muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) yetkililerinden Tissa Attsnayake, geçici hükümet kurulursa şartlı destek vereceklerini açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden OHAL ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.