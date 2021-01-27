- Sri Lankalı yetkililer bu yıl ülke genelinde fil sayımı yapacak - Son Dakika

- Sri Lankalı yetkililer bu yıl ülke genelinde fil sayımı yapacak

COLOMBO - Sri Lanka'da fillerin tam sayısının öğrenebilmesi amacıyla ülke genelinde fil sayımı gerçekleştirilecek.

Sri Lanka Yaban Hayatı Koruma Departmanı, ülkedeki fillerin tam sayısını öğrenebilmek amacıyla bu yıl ülke genelinde bir fil popülasyonu sayımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yaban Hayatı Koruma Bakanı Bandula Harischandra yaptığı açıklamada, son fil sayımının 2011 yılında gerçekleştirildiğini ve Sri Lanka'daki fil sayısının 5 bin 179 olarak tahmin edildiğini ifade etti.

Sri Lanka Kamu Hesapları Komitesi'ne göre geçtiğimiz yıl Sri Lanka'da şimdiye kadarki en yüksek yıllık fil ölümü gerçekleşirken, aynı zamanda filler ile insanlar arasındaki çatışmada hayatını kaybeden insanların sayısı da dünyada şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci seviyeye yükseldi. Sri Lanka Kamu Hesapları Komitesi Başkanı Tissa Vitharana, ülkede insanlarla yaşanan çatışmalarda ölen fillerin sayısının yıllık ortalama 272 olduğunu, ancak geçtiğimiz yıl 407 filin hayatını kaybettiğini vurguladı. Fillerle yaşanan çatışmalarda yıllık ortalama 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vitharana, 2020'de hayatını kaybedenlerin sayısının ise 122 olduğunu dile getirdi.

Sri Lanka'da vahşi fillerin öldürülmesi ceza gerektiren bir suç, ancak öfkeli köylülerin onları zehirlediği veya vurduğu biliniyor.