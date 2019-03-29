Sriwijaya Havayayolları'ndan Boeing Kararı
48 dakika önce
Endonezya'nın Sriwijaya Havayayolları 2 adet Boeing Co 737 MAX kiralama planını iptal etti.
Endonezya'nın Sriwijaya Havayayolları 2 adet Boeing
Co 737 MAX kiralama planını iptal etti.
Sriwijaya Havayayolları Sözcüsü Adi Willi Hanhari Haloho yaptığı açıklamada Boeing Co 737 MAX jeti kiralama planını iptal ettiklerini duyurdu. Haloho, "Etiyopya
kazası nedeniyle, şirket kiralama planını iptal emek istedi" dedi. Endonezya'nın Sriwijaya Havayayolları'nın bu kararı 189 kişinin hayatını kaybettiği ion Havayolları'na ait Boeing 737
Max 8 tipi uçak kazasından 5 ay sonra geldi. - JAKARTA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:47 Kaynak: İHA
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