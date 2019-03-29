Son Dakika Haberleri: Sriwijaya Havayayolları'ndan Boeing Kararı

Sriwijaya Havayayolları'ndan Boeing Kararı

48 dakika önce

Endonezya'nın Sriwijaya Havayayolları 2 adet Boeing Co 737 MAX kiralama planını iptal etti.

Sriwijaya Havayayolları'ndan Boeing Kararı, System.String[]
Endonezya'nın Sriwijaya Havayayolları 2 adet Boeing Co 737 MAX kiralama planını iptal etti.

Sriwijaya Havayayolları Sözcüsü Adi Willi Hanhari Haloho yaptığı açıklamada Boeing Co 737 MAX jeti kiralama planını iptal ettiklerini duyurdu. Haloho, "Etiyopya kazası nedeniyle, şirket kiralama planını iptal emek istedi" dedi. Endonezya'nın Sriwijaya Havayayolları'nın bu kararı 189 kişinin hayatını kaybettiği ion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak kazasından 5 ay sonra geldi. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Boeing, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sriwijaya Havayayolları'ndan Boeing Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]