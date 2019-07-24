Son Dakika Haberleri: SSAB’ın tercihi Ermaksan oldu
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SSAB’ın tercihi Ermaksan oldu

47 dakika önce

Ermaksan, ABD merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi SSAB firması için ürettiği son teknolojiye sahip, 18 metre uzunluğundaki fiber lazer makinesinin kurulumunu gerçekleştirdi.

SSAB’ın tercihi Ermaksan oldu, System.String[]
Ermaksan, ABD merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi SSAB firması için ürettiği son teknolojiye sahip, 18 metre uzunluğundaki fiber lazer makinesinin kurulumunu gerçekleştirdi. Makine, Ermaksan'ın Kuzey Amerika pazarına ihraç ettiği bu uzunluktaki 2'nci ürün oldu.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:47 
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