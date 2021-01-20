SsangYong'dan Korando ve Musso kampanyası - Son Dakika

Şahsuvaroğlu Otomotiv'in Türkiye'deki tek temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong, yeni kampanyasını duyurdu.

2007'den bu yana Türkiye'de Şahsuvaroğlu Otomotiv tarafından temsil edilen marka, 2019 ve 2020'de Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından "Yılın En hızlı Büyüyen Otomobil Markası" seçilen yeni Korando ve Musso Grand'da 150 bin TL'ye yüzde 0 faizle 12 ay vade fırsatı sunuyor.

Yeni Korando, 325 bin TL'den, markanın pick-up modellerinin 4'üncü kuşak temsilcisi Musso Grand ise 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Korando ve Musso Grand'ın tüm modellerinde geçerli olan kampanya, bu ayın sonuna kadar sürecek.