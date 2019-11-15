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SsangYong'dan yıl sonu kampanyası

6 saat önce

Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand modeli için kampanya hazırlandı.

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Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand modeli için kampanya hazırlandı.


Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand için kampanya hazırlandı. Yapılan bilgilendirmede; 24 ay yüzde 0 faiz ile fırsatıyla satışa sunulacak Musso Grand; cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunulacak.


Musso Grand'ın özellikleri şöyle;


Ergonomik koltuklar, arka koltukların 27 derece açısı ile geniş diz mesafesi,


Musso Grand'ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı çelik şasiye sahip,


SUV konforunda, ön ve arka süspansiyonu (Ön; çift salıncaklı helezon yaylı süspansiyon, Arka; dinamik 5 nokta bağlantılı süspansiyon)


Start Stop/ Akıllı Anahtar - Anahtarsız Giriş,


8' dokunmatik Multimedya sistemi,


Apple Car Play/ Google Android Auto,


Aktif ve pasif güvenlik sistemleri (ESP, ARP, HSA, HDC, EBD, ESS vs)


Arka bagaj havuzu kaplaması (standart)


1855 mm yerden yükseklik,


Pet davlumbaz. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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