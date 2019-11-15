SsangYong'dan yıl sonu kampanyası

Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand modeli için kampanya hazırlandı.



Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand için kampanya hazırlandı. Yapılan bilgilendirmede; 24 ay yüzde 0 faiz ile fırsatıyla satışa sunulacak Musso Grand; cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunulacak.



Musso Grand'ın özellikleri şöyle;



Ergonomik koltuklar, arka koltukların 27 derece açısı ile geniş diz mesafesi,



Musso Grand'ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı çelik şasiye sahip,



SUV konforunda, ön ve arka süspansiyonu (Ön; çift salıncaklı helezon yaylı süspansiyon, Arka; dinamik 5 nokta bağlantılı süspansiyon)



Start Stop/ Akıllı Anahtar - Anahtarsız Giriş,



8' dokunmatik Multimedya sistemi,



Apple Car Play/ Google Android Auto,



Aktif ve pasif güvenlik sistemleri (ESP, ARP, HSA, HDC, EBD, ESS vs)



Arka bagaj havuzu kaplaması (standart)



1855 mm yerden yükseklik,



Pet davlumbaz. - İSTANBUL