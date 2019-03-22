Ssaumder'den Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a Ziyaret

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun ve Derneğin Spor Danışmanı Fazlı Ulusal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı makamında ziyaret etti.

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun ve Derneğin Spor Danışmanı Fazlı Ulusal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı makamında ziyaret etti.



Yapılan ziyarette SSAUMDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a dernek çalışmaları ve aktiviteleri hakkında bilgiler verdi. Oktay Saral, "Toplumun sosyal sorumluluk alanında bu ve buna benzer projelere her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu bağlamda SSAUMDER' in yapmış olduğu projeyi önemsiyor ve derneğe elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - KARABÜK

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