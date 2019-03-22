Son Dakika Haberleri: Ssaumder'den Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a Ziyaret

Ssaumder'den Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a Ziyaret

29 dakika önce

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun ve Derneğin Spor Danışmanı Fazlı Ulusal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı makamında ziyaret etti.

Ssaumder'den Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a Ziyaret, System.String[]
Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun ve Derneğin Spor Danışmanı Fazlı Ulusal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette SSAUMDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a dernek çalışmaları ve aktiviteleri hakkında bilgiler verdi. Oktay Saral, "Toplumun sosyal sorumluluk alanında bu ve buna benzer projelere her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu bağlamda SSAUMDER' in yapmış olduğu projeyi önemsiyor ve derneğe elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Hakan Coşkun, Oktay Saral, Güncel
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