Son Dakika Haberleri: Ssaumder'den Öğrencilere Kırtasiye ve Spor Malzeme Yardımı

Ssaumder'den Öğrencilere Kırtasiye ve Spor Malzeme Yardımı

45 dakika önce

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Büyükyıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve spor malzemesi dağıtıldı.

Ssaumder'den Öğrencilere Kırtasiye ve Spor Malzeme Yardımı, System.String[]
Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Büyükyıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve spor malzemesi dağıtıldı.

İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için Karabük Merkezli kurulan Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan öğrencilere yardımlarını sürdürüyor. Dernek tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Büyükyıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitici ve öğretici kitapların bulunduğu kırtasiye malzemeleri ve spor malzemesi dağıtıldı. Dernek üyeleri tüm okullarda öğrenci sayıları ve ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan planlama doğrultusunda belirlenen sayıda kırtasiye malzemesi dağıtımına devam edeceklerini belirttiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ssaumder'den Öğrencilere Kırtasiye ve Spor Malzeme Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]