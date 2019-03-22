Son Dakika Haberleri: Ssaumder'den Oktay Saral'a Ziyaret

Ssaumder'den Oktay Saral'a Ziyaret

1 saat önce

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) yöneticileri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı ziyaret etti.

Ssaumder'den Oktay Saral'a Ziyaret, System.String[]
Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) yöneticileri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı ziyaret etti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin Spor Danışmanı Sayın Fazlı Ulusal ile Saral'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Derneklerinin amaçlarından bahseden Coşkun, "Sayın Saral'a çalışmalarımızı anlattık, projelerimizden bahsettik. Bizi çok sıcak karşıladı. Çalışmalarımızı takdir eden Saral, bu tür projelerin sosyal sorumluluk anlamında faydalı olduğunu bize aktardı. Onun da fikirlerini alarak çalışmalarımızı ülkemizin her köşesinde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Oktay Saral, Güncel
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