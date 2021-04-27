SSB 7. Ar-Ge Paneli'nde yeni proje kararları alındı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 7. Ar-Ge Paneli'nde 4 projenin başlatılmasına ve 2 alanda Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verildi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, savunma sanayi alanında Ar-Ge projelerinin başlatılma kararlarının alındığı Ar-Ge panellerinin 7'ncisi SSB'de gerçekleştirildi.

İlki 2016'da düzenlenen Ar-Ge panelleri sonucunda toplamda 40 projenin başlatılmasına ve 19 alanda SAGA çağrısı yayımlanmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 104 Ar-Ge projesinde 3,5 milyar liralık harcama yapıldığını belirterek, bu projeleri üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle yürüttüklerini vurguladı.

Demir, 2002'de sadece 49 milyon dolar olan savunma sanayisi Ar-Ge harcamalarının 2019 sonunda 34 kat artışla yaklaşık 1,7 milyar dolara çıktığına işaret ederek, "Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül etmektedir. Bu, sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesidir. Tam bağımsız savunma sanayi hedefinde, Ar-Ge ve teknoloji konularındaki çalışmalardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başlatma kararı alınan Ar-Ge projeleri ve SAGA çağrıları

Çok Çekirdekli Mikroişlemci Geliştirme Projesi ile çok çekirdekli bir mikroişlemcinin tasarımı, doğrulaması, işletim sistemi destek paketlerinin geliştirilmesi ve geliştirilen tüm bileşenlerin entegre şekilde gösteriminin yapılması hedefleniyor. Geliştirilecek işlemcinin öncelikle askeri silah sitemlerinde olmak üzere çeşitli sistem ve platformların görev bilgisayarlarında kullanılması sağlanacak.

Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirme Programı Faz-2 Projesi kapsamında gaz türbinli motorların bileşenlerinin imalatında kullanılan, yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışma gereksinimlerini karşılayan 3 farklı süper alaşım geliştirilerek doğrulanacak. Bu sayede yurt içi geliştirme çalışmaları devam eden başta "Turboşaft" motor olmak üzere gaz türbinli havacılık motorlarının ihtiyacı olan söz konusu kritik malzemelere yönelik yurt dışı bağımlılık ortadan kaldırılacak.

Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat Teknolojisi (DED) ile Fonksiyonel Geçişli Malzeme (FGM) Proseslerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde toz püskürtme ve lazer besleme ünitelerinden oluşan robotik sistem geliştirilecek. Bu sistemle prototip olarak geçişli malzeme yapısından oluşan, roket ve füze projelerinde kullanılan sıvı yakıtlı roket motoru lüle uzantısı üretilecek.

Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemleri (YESS) için PEM Yakıt Pili Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi ile taktik tekerlekli bir araç üzerine yerleştirilmiş, Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini sağlayacak PEM Yakıt Hücresi tabanlı güç kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin hedef vuruş performansını etkileyen gürültü ve titreşim yükleri azaltılmış, yerinin tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde termal ve akustik izi azaltılmış, klasik güç kaynaklarından hacim ve ağırlık yönünden avantajlı bir güç kaynağı elde edilecek.

Sürü Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi SAGA Çağrısı kapsamında insansız hava, kara ve deniz araçlarından oluşan homojen veya heterojen yapıdaki sürü sistemleri için esnek, planlama gerektirmeyen, düşük gecikmeli, yüksek bant genişliğine sahip, haberleşme güvenliğini sağlayan dalga şekillerinin, görev planlama yazılımlarının ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. SAGA çağrısı ile başlatılacak projeler sayesinde insansız kara, deniz ve hava araçlarından oluşan sürü sistemlerine yeni haberleşme yetenekleri kazandırılacak.

Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi SAGA Çağrısı çerçevesinde ise otonomi seviyesinin artırılmasıyla operatörün her bir sürü bireyinin davranışını ayrı ayrı kontrol etmeden, sürünün bir bütün olarak kontrol edilmesi amaçlanıyor. SAGA çağrısıyla başlatılacak projeler sayesinde insansız kara, deniz ve hava araçlarından oluşan sürü sistemlerine yüksek otonomi seviyesinde ortak görevleri icra etme fonksiyonu kazandırılacak.

Öte yandan, söz konusu 2 SAGA çağrısı SSB internet sitesinde yayımlandı.