SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale...

SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek"

SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek"

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › SSB Başkanı Demir: '2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi