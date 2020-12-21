SSB Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

SSB Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2020 10:33

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, oyladı.

Kimi fotoğraflarda fotoğrafçılık tekniğinin kiminde olayların vuruculuğunun ön plana çıktığını belirten Demir, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafını seçti. Demir, "İnsanların fedakarlığını, hangi şartlarda çalıştığını gösteren bir fotoğraf. Bazen 10 saat maskeli kalma durumum oluyor, artık baş ağrısı başlıyor. Onların şartlarını düşünün, tek maske de değil. Bu şartlarda çalışınca yeterince oksijen alamıyorsunuz. Bu koşullarda saatlerce çalışıyorsunuz, biz oturduğumuzda bile çok etkileniyoruz." dedi.

Demir, bu kategoride ayrıca Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğraflarına oy verdi.

İsmail Demir, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Şebnem Coşkun'un "'Deepwater solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğraflarını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Demir'in tercihi, İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" fotoğrafları oldu.

SSB Başkanı Demir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
SSB Başkanı Demir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
SSB Başkanı Demir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
SSB Başkanı Demir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SSB Başkanı Demir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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