SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." - Son Dakika

SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."
14.12.2020 21:59
SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.
SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."
Türk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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