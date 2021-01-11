SSB Başkanı Demir: "ALTAY Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "ALTAY Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nda medya kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle bir araya gelerek, 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 yılı hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak giderek artan ve güçlenen bir başarı grafiği ile vatandaşların karşısına çıkmaya devam ettiklerini dile getiren Demir, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk günden bu yana kendilerine, SSB'ye verdiği destekten ve savunma sanayiine liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha SSB ve savunma sanayii sektörü adına teşekkür eden Demir, "Bu desteğin her geçen gün giderek arttığına ben ve sektörümüzdeki tüm aktörler şahittir. Zaten elimizdeki somut veriler bunu yeterince gösteriyor. 'Siz yeter ki işinizi iyi yapın, gerisini bana bırakın' deniliyor ki, biz SSB olarak, omuzumuzdaki yükün artmasından, kamuoyu önünde de 'çalışmalarınızı iki katına çıkarın' talimatını almaktan memnunuz. Bize düşen, bu talimatı fazlasıyla yerine getirmektir" ifadelerini kullandı.

2020 hedeflerine büyük oranda ulaştıklarını aktaran Demir, "Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdik ve yeni projelere başladık. Platform üretiminden hava savunma sistemlerine; silah, mühimmat ve füze üretimlerinden elektronik harp ve radar sistemlerine, haberleşme ve bilgi teknolojilerinden motor sistemlerine, askeri ekipman ve teçhizat üretiminden ARGE ve eğitim faaliyetlerine kadar; olmamız gereken her alanda hiçbir boşluk bırakmamaya çalışarak ilerledik. Bütün bunları gizli-açık çeşitli ambargolara rağmen yaptığımızı da hatırlatmak isterim. İnşallah 2021 yılında hedeflerimizi daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim için neticeyi hızlı bir şekilde almak. Önümüzde aşmamız gereken büyük mesafeler var, ihtiyaçlarımız var, hele de ülkemizin içinden geçtiği konjonktür ve çevre şartları güçlü bir Türkiye'yi artık mecbur kılmaktadır. Savunma Sanayi milli bir meseledir" şeklinde konuştu.

"Biz sadece uydularımızı yerli-milli yapma hedefinde değiliz, bu uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz"

2020 yılında yaptıkları faaliyetlere değinen Başkan Demir, şöyle konuştu:

"Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. İkinci prototipinin ilk uçuşu yapıldı. 3'ncü Prototip üzerinde çalışmalara başlandı. Aksungur SİHA'nın seri üretim faaliyeti başladı. Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'larımız sadece bizim değil, dost ve kardeş ülkelerimizin de kullandığı en önemli silahlardan biri oldu. Çeşitli sınıflarda kullandığımız İHA'larımıza ek olarak geçtiğimiz yıl; Kamikaze Mini İHA KARGU-2 ve Silahlı Mini/Mikro İHA SONGAR'ı da güvenlik güçlerimiz ilk kez kullanmaya başladı. İHA alanındaki bu çalışmalar dünyada bizi bu alanda ilk 3-4 ülke arasına, yani bir anlamda lider sınıfına yükseltti. Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi kapsamında fırlatılan ilk yerli sonda roketimiz 2 yıl önce gerçekleşmişti. Bu çokta fazla duyulmamıştı. Bu yıl benzer dört test daha yaparak bu alandaki iddiamızı gösterdik. Türksat 5A'yı uzaya gönderdiğimiz şu günlerde bu projenin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Biz sadece uydularımızı yerli-milli yapma hedefinde değiliz, bu uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz. Yani ileride bu uyduları bir başka ülkeden değil, kendi ülkemizden de fırlatma imkanına sahip olacağız. Hava Kuvvetlerimizin muharip unsuru F-16'larımızın yapısal iyileştirmelerine başladık ve ilk iki F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini tamamlayarak teslim ettik. Milli Muharip Uçağımızın (MMU) tasarım faaliyeti ve rüzgar tüneli testlerine devam ettik, alt sistemlerin seçimlerini gerçekleştirdik. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+'yı envantere girmeye hazır hale getirdik. Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O+'nın rutin testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarımıza entegre edilebilecek Sungur Hava Savunma Sisteminin envantere girmesi için son aşamaya geldik. Önümüzdeki yıl hava savunma sistemleri konusunda çok iyi haberler alacağız. İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca'nın testlerinde sona geldik, testlerimiz bitti, seri üretim bütün hızıyla devam ediyor. TRG-230 Füze Sistemine lazer arayıcı başlık entegre edilerek, İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde TRLG-230 Füze Sistemi geliştirdik. Roket ve füze sistemlerinde kullanılan patlayıcılarda yurt dışı bağımlılığı azaltacak Roketsan Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisini hizmete aldık. Biz harekat alanında güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarına pratik çözümler üretmeye ayrı bir önem veriyoruz. Çeşitli tip ve özelliklerde optik sistemler, mayın ve patlayıcı tespitinde kullanılan dedektörler, lazer mesafe ölçer, balistik koruyucu başlıklar ve yeleklerin yeterli ve hızlı bir şekilde üretimine devam ettik. Terörle mücadelede en önemli tehditlerden biri olan el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve çanta tipi karıştırıcı ve köreltici sistemlerin teslimatlarını sürdürdük ve bu anlamda önlem alma bazında çeşitli teknolojileri sahaya sürdük. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde ilk kez kullanıma sunduğumuz makineli tüfekler için kesintisiz atış imkanı sağlayan Taşınabilir Mühimmat Sistemleri ve ergonomik el bombası ekipmanları gerek pratik gerek yerli-milli olması açısından önemli. İhtiyaca göre çeşitli tiplerde deniz ve kara araçlarımızın teslimatlarına devam ettik. Envanterdeki FIRAT M60T ve Leopard 2A4 tanklarımızın modernizasyonuna hız verdik. Ülkemizde bir ilk olacak Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ'ları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Her zaman söylediğimiz gibi, artık bizim için asıl önemli olan; sadece platformlar değil, ileri teknolojiler ve kritik sistemlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesidir. Bu anlamda elektronik harp, radar, haberleşme, görüntüleme gibi unsurları yerli ve milli olarak karşılamak için başlattığımız çeşitli projelerimizi de geçtiğimiz yıl tamamladık."

F-16 uçaklarına Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi'ni entegre ettiklerini bildiren Demir, "SİHA'larımızda kullandığımız ve geçtiğimiz yıl açık şekilde ambargoya maruz kaldığımız CATS kameralarımızı seri üretime geçirdik, gelişmiş versiyonuna başladık. AR-GE projeleri kapsamında; katmanlı imalat, malzeme, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve harp sistemleri, enerjik malzemeler, KBRN ve RF teknolojileri konularında çeşitli seviyelerde teknoloji çalışmalarına devam ettik. Ülkemizde ilk kez Siber Güvenlik Haftası düzenlenerek, yerli-milli siber güvenliğin önemini en üst düzeyde ele aldık. Savunma sanayiimizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için oluşturduğumuz Vizyoner Genç, Savunma Sanayii Akademi ve Roboik gibi platformlar ve paydaşı olduğumuz Teknofest ile gençlerimizin bu alana duyduğu ilginin artmasına destek olduk. Sektörün mühendis, tekniker ve teknisyen ihtiyacının karşılanması için, meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitimlere devam ettik" dedi.

Covid-19 salgınında sonra savunma sanayiinin, edindiği tecrübeyi sağlık sektörüne de aktardığını ifade eden Demir, "İhtiyaç duyulan alanlarda yeni AR-GE projeleri başlattık, mevcut projeleri hızlandırdık. Yerli solunum cihazı projesinde savunma sanayi şirketleri büyük rol oynadı. İlk yerli MR cihazı, mobil dijital röntgen cihazı, milli kalp akciğer pompası, otomatik harici defibrilatör cihazının daha gelişmiş versiyonu gibi çalışmalar hızlandı. Son dönemde sıkça vurguladığımız, dual-use yani teknolojilerin hem askeri hem sivil amaçlı olarak çift yönlü kullanılmasına dair çeşitli projelere hız verdik. Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerini yerli imkanlarla üretmeyi amaçladığımız Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesini Ticaret Bakanlığımız için başlattık" diye konuştu.

Sivil alana dönük geçmişte hayata geçirilen ve mevcutta yürütülen diğer projelere de değinen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, Yeni nesil haberleşme teknolojilerini ülkemize kazandırmak amacıyla geliştirilen milli baz istasyonumuz ULAK ki bu çalışmaya özellikle vurgu; SSB önemli bir arge bütçesi vererek bu çalışmayı yürüttü. Petrol ve doğalgaz boru hatlarımızın güvenliği ve denetimi için geliştirilen milli çözümler, Karayolları güvenliğini sağlamak amacıyla otomasyon, demiryolu ulaşımında ise raylı sistem çözümleri, Hava sahası denetimi, havalimanı haberleşme sistemleri gibi ihtiyaçlara yönelik hizmetler de savunma sanayi sektörünün sivil alanda yaptığı uygulamalar olarak değerlendirilebilir. Biz bütün bunları tüm dünyada hayatımızı değiştiren, iş hayatını zora sokan, günlük tüm iş yönetim modellerini ve proje yönetimlerini değiştiren Covid-19 salgınına rağmen başardık."

Konuşmasında 2021 yılı hedeflerine de değinen Demir, şunları kaydetti:

"AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracının ilk teslimatlarını yapacağız. ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız. Milli Muharip Uçağın (MMU) alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız. Mini, Taktik, Operatif ve Stratejik sınıf İHA ve SİHA'larımız ile sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O+'nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek. Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesinde, ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE'nin işbirliğinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarım tamamlanacak. İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, Milli Torpidomuz AKYA, Tanksavar Silahımız KARAOK'un ilk teslimatlarını yapacağız. Savaş uçaklarımızın hava üstünlüğü için geliştirilen kısa ve orta/uzun menzilli BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testleri tamamlanacak. Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 milimetre Makineli Tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatlarını başlayacağız. Yurt dışından tedarik edilen Modüler Barut Sistemi yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin teslimatlarına başlayacağız. Envanterdeki havan silahlarının kullanım etkinliğinin artırılması için başlatılan projede modernize edilen ilk havan silahlarını teslim edeceğiz. Deniz projelerimizde 2021 önemli bir yıl olacak. Çok maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU, Test ve Eğitim Gemisi UFUK ve Lojistik Destek Gemisini teslim edeceğiz, MİLGEM Projesinin 5. Gemisi İ sınıfı fırkateyn İSTANBUL'u denize indireceğiz. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1. Denizaltını suya indirecek ve 2. Denizaltını havuza çekeceğiz. İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatacağız. Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracının (İKA) prototipi üretilecek, Hafif ve orta sınıf İKA'larda ilk araçlar teslim edilecek. TSK envanterinde ilk olacak Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ilk teslimatları yapılacak."

"ALTAY Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak"

Motor projelerinde 2021 yılının somut çıktılar alınacak bir yıl olacağını ifade eden Demir, "SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilip füzelerimize entegre edilecek. ALTAY Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak. TR1400 motorumuzun üretimleri devam edecek. PR170 motorunun performans testleri bitti, üretimleri ve teslimatları devam ediyor. PR170'ten PR222'ye geliştirme çalışmaları devam edecek. Elektronik harpte; Yüksek Frekans Elektronik Taarruz sistemi ve Erken İhbar Radar Sistemi gibi unsurlar ilk kez teslim edilecek. SİHA'larımız için CATS kameralarımızın seri üretimi sürerken, gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesinde tasarım aşamasına geçilecek ve ASELFLIR-600 projesi başlatılacak" ifadelerini aktardı. - ANKARA