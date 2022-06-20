SSB Başkanı Demir duyurdu: AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi - Son Dakika
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SSB Başkanı Demir duyurdu: AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi

20.06.2022 13:16

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İHA-MİLDAR projesi çerçevesinde geliştirilen ve daha önce ANKA'ya entegre edilerek boğazdaki mayınları tespit eden "sentetik açıklıklı arada" sistemi olan MİLSAR'ın, AKSUNGUR'a da entegre edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İHA-MİLDAR projesi çerçevesinde geliştirilen ve daha önce ANKA'ya entegre edilerek boğazdaki mayınları tespit eden "sentetik açıklıklı arada" sistemi olan MİLSAR'ın, AKSUNGUR'a da entegre edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan İHA-MİLDAR projesi doğrultusunda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen "sentetik açıklıklı radar" sistemi olan MİLSAR ilk olarak yerli insansız hava aracı ANKA'ya entegre edilmişti. ANKA, üzerine entegre edilen MİLSAR ile İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınlarını kolaylıkla tespit etmişti. Savunma Sanayii Başkanı Demir, bu sistemin AKSUNGUR insansız hava aracına da entegre edildiğini duyurdu.

"MİLSAR, ANKA'DAN SONRA AKSUNGUR'A DA BAŞARIYLA ENTEGRE EDİLDİ"

SSB Başkanı Demir, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir paylaşımında, "İHA-MİLDAR projemiz çerçevesinde geliştirilen Sentetik Açıklıklı Radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

(Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel SSB Başkanı Demir duyurdu: AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SSB Başkanı Demir duyurdu: AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi - Son Dakika
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