SSB Başkanı Demir: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır."SSB Başkanı İsmail Demir: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik."SSB Başkanı İsmail Demir: " Türkiye 'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak."SSB Başkanı İsmail Demir: "Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada."