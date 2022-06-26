SSB Başkanı Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım" diyerek duyurdu - Son Dakika
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SSB Başkanı Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım" diyerek duyurdu

26.06.2022 12:44

SSB Başkanı Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım" diyerek duyurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

SSB Başkanı Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım" diyerek duyurdu

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. tarafından, milli imkanlarla savaş denizaltısı dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapısının geliştirilmesi amacıyla STM500 denizaltısının temeli atıldı. STM mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimine start verildi. Bu çerçevede, bir savaş denizaltısının mukavim teknesi Türkiye'de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilen yerli ve milli STM500 denizaltısı son derece modern özelliklere sahip.

"STM500 modern savaş sistemleri ile donatılacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM500'ün üretiminde ilk aşamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak."

"STM500 yüksek ihracat potansiyeline sahip"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, "Türkiye'de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olarak, tarihi bir kilometre taşına daha ulaştık. Milli mühendisliğimizin eseri, STM500 denizaltımızın mukavim tekne test üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan STM500 denizaltımızda, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e desteklerin dolayı teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

30 gün boyunca kesintisiz görev süresi

Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM500, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi, global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek. Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak.

Yurt dışında ilgi gören STM500 için görüşmeler sürüyor. Türkiye, havacılık ve uzay teknolojilerinde olduğu gibi, stratejik bir alan olan denizaltı teknolojilerinde de, STM'nin önderliği ve yerli sanayinin katılımı ile çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SSB Başkanı Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' diyerek duyurdu - Son Dakika

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