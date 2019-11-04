Son Dakika Haberleri: SSB Başkanı Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"
Son Dakika Güncel SSB Başkanı Demir: 'Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik'

SSB Başkanı Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

SSB Başkanı Demir:

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Atmaca'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

Roketsan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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Milli deniz füzesi Atmaca, milli TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı
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