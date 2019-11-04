SSB Başkanı Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"
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Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Atmaca'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz" dedi.
(İHA)
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