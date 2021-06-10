Üye Girişi
SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir... - Son Dakika

SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir...

10.06.2021 15:57

SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz" "Uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Verimlilik ve...

SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz"

"Uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenen "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenen "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayii, teknolojisin bulunduğu nokta, uzay sanayii alanında gerçekleştirilen yenilikleri değerlendirdi.

"Teknoloji kullanımının insanlara huzur, sukut, barış getirmek yerine çoğu kez zulüm, ateş ve kanın kaynağı olarak kullanıldığını görüyoruz"

Teknolojik gelişmelerin her zaman iyi sonuçlanmadığını belirten Demir, "Bilim ve teknoloji odaklı konuştuğumuzda, insan faktörünü ıskalamış bilim ve teknolojinin dünyanın başına ne felaketler açtığını tarihte çeşitli olaylarda gördük. Bugünkü uygulamalarda da güçlülerin hukukunun olduğu bir dünyada yine teknoloji kullanımının insanlara huzur, sukut, barış getirmek yerine çoğu kez zulüm, ateş ve kanın kaynağı olarak kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

"Genç ve iyi yetişmiş insan kaynağı Türkiye'nin geleceğinin teminatı"

İnsan faktörünün ülkelerin gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu söyleyen Demir, "İnsan kaynağı bir ülkenin en önemli gücüdür. Türkiye'nin en önemli gücü ne iye baktığımız da dinamik, genç ve iyi yetişmiş insan kaynağı Türkiye'nin geleceğinin teminatı olmak durumunda. Genç bir nüfusumuz var ve bu nüfusun iyi yetiştirilmesi, geleceğinin karartılmaması, ideallerinin sömürülmemesi ve zamanlarının israf edilmeden hedef odaklı gidilerek sonuca varılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz"

Türkiye'nin vizyonu ve gideceği doğrultu konusunda hedeflere ulaşma konusunda Savunma Sanayii bir örnek teşkil edeceğini söyleyen Demir, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yönetim kademelerinin savunma sanayiine verdiği önem sayesinde oluşan iradeli çalışmalarla da belirli bir noktaya geldi. Ancak tekrar tekrar söylüyoruz ki bir ülkede sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz. Onun için de belki savunma sanayiini bir pilot yönetici güç olarak adlandırabiliriz ama bunun sürdürülebilir olması özellikle belirli stratejik alanlarda dünyada önde gelen teknolojilere ürünlere sahip ülkeler arasında sayılmak istiyorsak altta geniş bir teknoloji sanayii altyapısının olması kaçınılmazdır" ifadelerine yer verdi.

"Uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz"

Türkiye olarak uzay konusunda bugüne kadar gerekli eğilimin verilmediğini belirten İsmail Demir şunları kaydetti:

"Uzay konusunun ilk gündeme geldiği kavramlar uydularımız oldu. Gerek haberleşme gerekse gözlem uydularımız çeşitli yabancı iş birlikleriyle yapıldı, giderek artan yayıncılık oranlarıyla uzaya fırlatıldı. Burada kendimizi sorgularsak uzaya erişecek fırlatma sistemlerimizin olması uydularımızı kendimizin yapıyor olması uzay tarihçesi kazanmış ürünlerimizin ve uzaya yönelik teknolojilerimizin olgunlaşması gerekiyor. Dünya üzerinde çalışan sistemlerde çeşitli teknolojileri geliştirme konusunda yoğun bir faaliyet içerisindeyiz ama bunların uzay ortamında çalışması uzay tarihçesi kazanması ise ayrı bir konu.

Genelde uzay çalışmaları bilgisayarla barışçıl ve sivil amaçlarla yürütülen çalışmalar ama kimse şunu inkar edemez, bütün bu çalışmalar nihayetinde gözlem haberleşme vesaire savunma alanlarına da bir katkıda bulunur. Bu açıdan Roketsan katı yakıt roket motorlarıyla uzaya erişim 150 kilometreyi aşan bir irtifada daha da artık sistemlerimizi gönderebiliyoruz. Kademeli roket atışları yapabiliyoruz. Uzayda ayrılma, yönlendirme yapabiliyoruz ama bu da yetmez. Tabii ki roket teknolojilerinde bütün roket motorları teknolojilerine sahip olmak gerek katı yakıtı gerek sıvı yakıtı bir yolculuğumuz başladı. 2023 sonrasında da bu yolculuk artarak devam edecek. İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem odalarımızın uzayda olduğu kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz.

Savunma sanayiinde oluşturulan kabiliyet ve teknolojiler bu yolculuğun temel teknoloji alanlarını teşkil edecek. Uzay bir ilgi ve merak olmaktan öte artık stratejik konumlanma olarak hem toplumların psikolojik, sosyal algısı hem de gelecekte artık insanoğlunun uzay yolculuğu ve arayışında açılacak yeni ufuklarda söz sahibi olmak istiyorsak burada var olmalıyız. Uzay tarihçemiz çok yeni ama burada da hızla oluşturduğumuz temel teknolojilerle yolculuğumuzu yapmaya ve bu yolculuğu yapmak için de savunma sanayii ekosisteminde oluşan teknolojilerin kullanılması şirketlerimizin yer alması başarmaktır. Bunu da gerektiği ortamda gerekli ölçüde amacına uygun bir şekilde yürütmek kararlılığındayız.

Bu yolculuk tabii ki yine insan kaynağıyla yürüyecek. Biz eğer böyle bir yolculuk kararlılığındaysak bugünden o yolculuğu gerçekleştirecek insan kaynağımızı lise seviyesinden başlamak üzere üniversitelerimizde yetiştirmek, bilim adamalarımızı bu konularda çalıştırmak durumundayız. Tabii ki bu mesele birazcık tavuk yumurta meselesi gibi. Projemiz olmazsa bir hedefiniz olmazsa uzayla ilgili atacak adımlarınızı belirlemediyseniz bu konuda proje geliştirmek, bilim adamı yetiştirmek akademik çalışma yapma konusunda da eksik kalırsınız.

SSB Başkanı Demir: Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir...
SSB Başkanı Demir: Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir...
SSB Başkanı Demir: Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir...
SSB Başkanı Demir: Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir...

Münir Karaloğlu, İsmail Demir, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SSB Başkanı Demir: 'Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir... - Son Dakika


Son Dakika

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu 16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti 16:16 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı 15:28 Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz 15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var 15:17 Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü 14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? 13:23 Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?

Son Dakika Haberleri
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
16:54 Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
16:49 Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
16:15 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
15:42 Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş sürpriz bir cevap verdi
15:39 Kısmi güneş tutulması başladı
15:26 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
Fenerbahçe'de yerli operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 futbolcu Fenerbahçe'de yerli operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 futbolcu         
17:00
Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak         
16:55
Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı         
16:50
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı         
15:33
Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı         
15:21
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş         
15:19
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor         
11:37
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 17:05:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement