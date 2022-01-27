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SSB Başkanı Demir: "SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık" - Son Dakika

SSB Başkanı Demir: "SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık"

27.01.2022 19:46

SSB Başkanı Demir: "SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık" Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2021 yılı içerisinde imzalanan 13 Ar-Ge projelesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, "Başkanlık olarak Ar-Ge alanında 4.

SSB Başkanı Demir: "SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2021 yılı içerisinde imzalanan 13 Ar-Ge projelesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, "Başkanlık olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık ve son 5 yılda 1.2 milyar lira değerinde proje gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 2021 yılı içerisinde imzalanan, sözleşme aşamasına gelmiş olan 13 Ar-Ge Projesi için Savunma Sanayii Başkanlığının Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan imza töreni SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı'nın bilgilendirme sunumuyla devam etti. Sunum sonrası bir konuşma gerçekleştiren SSB Başkanı Demir, başkanlığın Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgileri paylaştı.

" Türkiye'nin belirli alanlarda en iyi olmaya soyunması gerekiyor"

Araştırılan konuların geleceğe yönelik nelere yol açacağını şimdiden görüp kolları sıvamanın zamanı geldiğini dile getiren SSB Başkanı Demir, "Ürüne giden yolda bir kısım konularda mevcut teknolojileri yakalamak, bulunduğumuz ortamda ülkemize uygulanan çeşitli kısıtlar, gizli ve açık ambargolar neticesinde bize verilme imkanı olmayan ürünleri ikame etmek veya verilse bile stratejik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamak üzere bu konuda çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Belirli oranda yerlilik konuşurken veya ülkemizin bağımsız savunma sanayiine sahip olmasını, yurt dışı bağımlılığının azalmasını hedeflerken şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; artık Türkiye'nin belirli alanlarda en iyi olmaya soyunması gerekiyor. Bu bir mecburiyet" ifadelerini kullandı.

"SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık"

Savunma Sanayii Başkanlığının Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattığını açıklayan Demir, Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'nin ortak aklını kullanarak yapmak istediklerini vurgulayarak, "Ülkemizde Ar-Ge'ye verilen önem ve ayrılan kaynak giderek artmakta. Bu da son yıllarda memnuniyetle gördüğümüz bir husus. SASAD tarafından yayımlanan Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporunda yer alan Ar-Ge verilerine baktığımızda, savunma sanayii sektöründe, 2020 yılında 325 milyon doları öz kaynaklardan olmak üzere Ar-Ge alanında toplam 1 milyar 240 milyon dolar harcandığını görüyoruz. Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 14'üne tekabül etmektedir. Bu oran, sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesi niteliğindedir. Başkanlık olarak da Ar-Ge alanında 4.1 milyar TL değerinde proje çalışmasını başlattık ve son 5 yılda 1.2 milyar lira değerinde proje gerçekleştirdik. Son SSİK Toplantımızda açıklamada görüldüğü gibi kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde Ar-Ge'nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği de vurgulanmıştır. Bu çalışmalarımızı Türkiye'nin ortak aklını kullanarak yapmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Demir, SSB'nin hiçbir zaman 'biz bu konularda Ar-Ge yapıyoruz, başka kimse karışmasın' mentalitesinde olmadıklarını ve olmayacaklarını da ekledi. SSB Ar-Ge Paneli ilk toplantısını, 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olup, son beş yıl içinde yedi kez toplanarak 40 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda 2021 yılı içinde sözleşmesi imzalanan 13 Ar-Ge projesi şu şekilde:

1. Sürü Sistemleri için Tasarsız Ağ Geliştirilmesi Projesi.

2. Sürü-Sürü Hava Angajmanları İçin Yapay Zeka Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi.

3. 6G Araştırma Geliştirme Çalışmaları Projesi.

4. Sürü Sistemleri için Dağıtık Karar Verme Altyapısı Geliştirilme Projesi.

5. Siber Savunma Simülasyon Platformu Projesi.

6. Şifre Atakları için Dağıtık ve Yüksek Performanslı Hesaplama Sistemi Geliştirilmesi Projesi.

7. Enerji Kritik Alt Yapılara Yönelik Siber Güvenlik Yeteneklerin Geliştirilmesi Projesi.

8. Sınır Güvenliği İhlallerinin Yapay Zeka Tabanlı İHA'lar ile Tespiti Projesi.

9. Reçine Ön Emdirilmiş Elyaf Geliştirilmesi Projesi.

10. Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat Teknolojisi ile Fonksiyonel Geçişli Malzeme Proseslerinin Geliştirilmesi Projesi.

11. Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirilmesi Programı FAZ-2 Projesi.

12. Lazer Detonatör Geliştirilmesi Projesi.

13. Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Dekontaminasyon Teknolojisi Geliştirme Projesi.

SSB Başkanı Demir: SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık
SSB Başkanı Demir: SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık
SSB Başkanı Demir: SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık

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Araştırma Geliştirme, İsmail Demir, Nuri Demirağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SSB Başkanı Demir: 'SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: SSB Başkanı Demir: "SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık" - Son Dakika
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