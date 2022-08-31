SSB Başkanı Demir: "TEKNOFEST'i bir de ANKA'nın gözünden izleyelim" - Son Dakika
Üye Girişi

SSB Başkanı Demir: "TEKNOFEST'i bir de ANKA'nın gözünden izleyelim"

31.08.2022 19:37

SSB Başkanı Demir: "TEKNOFEST'i bir de ANKA'nın gözünden izleyelim"SAMSUN Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun'da tüm hızıyla devam eden TEKNOFEST'in, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli İnsansız Hava Aracı ANKA tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

SSB Başkanı Demir: "TEKNOFEST'i bir de ANKA'nın gözünden izleyelim"

SAMSUN Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun'da tüm hızıyla devam eden TEKNOFEST'in, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli İnsansız Hava Aracı ANKA tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun'da 30 Ağustos'ta başlayan ve coşkulu bir şekilde devam eden TEKNOFEST'in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı ANKA ile çekilen görüntülerini paylaştı. SSB Başkanı Demir, söz konusu paylaşımında, "Samsun'da tüm hızlıyla devam eden TEKNOFEST'i bir de yerli ve milli İnsansız Hava Aracımız ANKA'nın gözünden izleyelim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İsmail Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SSB Başkanı Demir: 'TEKNOFEST'i bir de ANKA'nın gözünden izleyelim' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:37:09. #1.11#
SON DAKİKA: SSB Başkanı Demir: "TEKNOFEST'i bir de ANKA'nın gözünden izleyelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement