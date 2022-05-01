SSB Başkanı Demir: "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde" - Son Dakika
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SSB Başkanı Demir: "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde"

01.05.2022 12:46

SSB Başkanı Demir: "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

SSB Başkanı Demir: "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp sisteminin yapılan son teslimatlar ile tam kapasiteyle ordunun hizmetine girdiğini duyurdu.

Teslimatın tamamlanması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, söz konusu paylaşımında, "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ya teslim ettik" ifadelerini kullandı.

VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, yapılan son teslimatlar ile tam kapasiteyle ordunun hizmetine girmiş oldu. Öte yandan VURAL sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik Radar Elektronik Destek yetenekleri ile ön plana çıkıyor. VURAL ayrıca hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik Radar Elektronik Taarruz yetenekleri ile de donatıldı.

SSB Başkanı Demir: VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde
SSB Başkanı Demir: VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde
SSB Başkanı Demir: VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde
SSB Başkanı Demir: VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde
SSB Başkanı Demir: VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde
SSB Başkanı Demir: VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde

YORUMLAR
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İsmail Demir, DOST Partisi, Medya, TSK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde' - Son Dakika


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