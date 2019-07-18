Son Dakika Haberleri: SSB Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması
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SSB Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

52 dakika önce

SSB Başkanı İsmail Demir ABD'nin F-35 kararıyla ilgili, "Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok." dedi.

SSB Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması, System.String[]
SSB Başkanı İsmail Demir ABD'nin F-35 kararıyla ilgili, "Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, İsmail Demir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:32 
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