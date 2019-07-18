SSB Başkanı İsmail Demir: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz...
1 saat önce
SSB Başkanı İsmail Demir: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:16 Kaynak: AA
SSB Başkanı İsmail Demir
: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik."
Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu