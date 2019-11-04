Son Dakika Haberleri: SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"
Son Dakika Genel SSB Başkanı İsmail Demir: 'Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik'

SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"

8 saat önce

SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanıİsmail Demir,Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi' ATMACA' TCG kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanıİsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi' ATMACA' TCG kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir şu ifadeleri kullandı :

"Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik" Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı.

ATMACA'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz."

SSB Başkanı İsmail Demir: Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik

İsmail Demir, Roketsan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Milli deniz füzesi Atmaca, milli TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı
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