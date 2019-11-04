SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"
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SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanıİsmail Demir,Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi' ATMACA' TCG kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik"
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanıİsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi' ATMACA' TCG kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir şu ifadeleri kullandı :
"Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik" Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı.
ATMACA'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz."
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