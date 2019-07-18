Son Dakika Haberleri: SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor.
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SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor.

1 saat önce

SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor.

SSB Başkanı İsmail Demir:
SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır."
İsmail Demir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:24 Kaynak: AA
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