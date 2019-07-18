SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor.
1 saat önce
SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:24 Kaynak: AA
SSB Başkanı İsmail Demir
: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır."
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