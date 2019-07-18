SSB Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri...
1 saat önce
SSB Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:18 Kaynak: AA
SSB Başkanı İsmail Demir
: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz."
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