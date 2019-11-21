Son Dakika Haberleri: Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade...
Son Dakika Güncel Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade... - Son Dakika

Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade...

7 saat önce

SSB Başkanı İsmail Demir TGC ANADOLU Gemisinin 2020'de Deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade etti.

SSB Başkanı İsmail Demir TGC ANADOLU Gemisinin 2020'de Deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade etti

Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade...

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]