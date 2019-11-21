Son Dakika › Güncel › Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade... - Son Dakika
Ssb başkanı ismail demir tgc anadolu gemisinin 2020'de deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade...
7 saat önce
SSB Başkanı İsmail Demir TGC ANADOLU Gemisinin 2020'de Deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
SSB Başkanı İsmail Demir TGC ANADOLU Gemisinin 2020'de Deniz kuvvetlerine teslim edileceğini ifade etti
Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü