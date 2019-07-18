SSB Başkanı İsmail Demir: "Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak...
1 saat önce
SSB Başkanı İsmail Demir: "Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:22 Kaynak: AA
SSB Başkanı İsmail Demir
: " Türkiye
'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak."
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