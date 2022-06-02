SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi - Son Dakika
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SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi

02.06.2022 16:30

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni gezdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Demir, belediye tarafından işletilen 40 dönüm arazi üzerine kurulu bahçeyle ilgili bilgi aldı.

Demir, ziraat mühendisi tarafından tanıtılan 240 çeşit bitkiden bazıları, Ar- Ge laboratuvarında geliştirilen çeşitler ile çay ve yağ çıkarılan bitkileri de yakından inceledi.

Belediye Başkanı Oral da Hersek Lagünü, bölgedeki antik kentler ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında da Demir'e bilgi verdi.

SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi
SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi
SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi
SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi

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Kaynak: AA

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