Son Dakika Haberleri: Ssb Başkanından "Artık Çok Hızlı Gitmemiz Gerekiyor" Açıklaması

Ssb Başkanından "Artık Çok Hızlı Gitmemiz Gerekiyor" Açıklaması

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayi alanında artık çok hızlı gitmemiz gerekiyor.

Ssb Başkanından
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayi alanında artık çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Ülkemizin bütün kaynaklarını, kabiliyetlerini et etkin şekilde kullanmamız gerekiyor." dedi.

Demir, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi açısından önemi yadsınamaz bir şehir olduğunu söyledi.

Başta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) olmak üzere onun çevresinde oluşan yapılanmalar ve Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi yapılanmaları daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Bu tarihi çekirdeği Türkiye savunma sanayisinde nasıl büyütürüz, bunu yerinde görmek, konuşmak, arkadaşlarımızın önerilerini dinlemek için bizim de yerinde tespitlerimiz ile gelecek planlarımızla Kırıkkale'yi daha aktif nasıl kullanabiliriz, bunları hep beraber görüşeceğiz. Amacımız da Kırıkkale'yi ve ülkemizi savunma sanayi alanında her gün bir adım daha ileriye nasıl götürürüz ve daha faydalı faaliyetler nasıl yapılır, bunun için çalışıyoruz. Savunma sanayi alanında artık çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Ülkemizin bütün kaynaklarını, kabiliyetlerini et etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Hep beraber buna kafa yoracağız. Daha ileri adımlar atmaya çalışacağız."

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) çalışmalarından övgüyle bahseden Vali Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Silah İhtisas OSB'nin durumunu ve MKEK ile ilgili genel durumu görüşmek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini aktardı.

Ziyarette, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

OSB, İsmail Demir, Kırıkkale, Güncel
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