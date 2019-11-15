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SSB'de Teknoloji Paylaşım Günü etkinliği

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) "Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Konum Bulma ve Otonom Seyrüsefer" konulu Teknoloji Paylaşım Günü etkinliği düzenlendi.

SSB'de Teknoloji Paylaşım Günü etkinliği, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) "Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Konum Bulma ve Otonom Seyrüsefer" konulu Teknoloji Paylaşım Günü etkinliği düzenlendi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte ihtiyaç makamları ve firmaların katılımıyla bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, SSB tarafından başlatılan ve tamamlanma aşamasında olan Bilişsel Radyo Ağlarında Kaynak Yönetimi Algoritmaları ve Test Simülatörü Geliştirme (KAYA) Projesi ve Çok Boyutlu Telsiz Haberleşme İşaret Analiz Platformu (KAŞİF) projeleri ile yeni başlatılan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi, İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM) Projesi ve Kara Araçları için Yapay Zeka Destekli Atış Kontrol ve Otonom Sürüş (KARAGÖZ) Projesi kapsamında çalışılan küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyrüsefer ve konum bulma teknolojileri konularında birbirini tamamlayıcı özellikte çeşitli kazanımlar konuları üzerinde duruldu.

Etkinlikle konuya ilişkin sektörde farkındalığın artırılması ve Ar-Ge proje çıktılarının son kullanıcı ve entegratör firmalarıyla paylaşımı sağlandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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