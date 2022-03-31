SSB'den Malezya Genelkurmay Başkanı Affendi'ye ziyaret - Son Dakika
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SSB'den Malezya Genelkurmay Başkanı Affendi'ye ziyaret

31.03.2022 12:23
SSB'den Malezya Genelkurmay Başkanı Affendi'ye ziyaret

KUALA Savunma Sanayii (SBB) Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Malezya Genelkurmay Başkanı General Affendi Buang'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

KUALA Savunma Sanayii (SBB) Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Malezya Genelkurmay Başkanı General Affendi Buang'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

17. Defence Service Asia (DSA)" ve "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarı son gününde de ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın eşlik ettiği Tüfekçi, Malezya Genelkurmay Başkanı Affendi'ye fuar alanındaki locasında nezaket ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Affendi ve Türk tarafı arasında gerçekleştirilen toplantının ardından SBB Başkan Yardımcısı Tüfekçi General Affendi'ye hediyelerini takdim etti.

Affendi de Tüfekçi'ye günün anısına hatıra fotoğrafı hediye etti.

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Genelkurmay Başkanı, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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