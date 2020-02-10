SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı - Son Dakika

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SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, geliştirilmekte olan yerli ve milli 'TS1400' helikopter motoru için Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, geliştirilmekte olan yerli ve milli 'TS1400' helikopter motoru için Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledi.
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Geliştirilmekte olan ilk yerli ve milli helikopter motoru 'TS1400' için yurt içindeki mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması maksadıyla Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledik" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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