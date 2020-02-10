SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı - Son Dakika

SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, geliştirilmekte olan yerli ve milli 'TS1400' helikopter motoru için Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledi.

SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, geliştirilmekte olan yerli ve milli 'TS1400' helikopter motoru için Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledi.


Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Geliştirilmekte olan ilk yerli ve milli helikopter motoru 'TS1400' için yurt içindeki mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması maksadıyla Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledik" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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