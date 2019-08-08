Son Dakika Haberleri: SSB ile ASELSAN arasında 22 Modüler Üs Bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı
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SSB ile ASELSAN arasında 22 Modüler Üs Bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı

1 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmekte olan modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında kullandığı üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle kahraman Türk Ordusu'na hizmet ediyor.

SSB ile ASELSAN arasında 22 Modüler Üs Bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı, System.String[]
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmekte olan modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında kullandığı üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle kahraman Türk Ordusu'na hizmet ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunulan modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında 3 adet üs bölgesi daha öngörülen süre içinde tamamlanarak başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Toplam teslim edilen üs bölgesi sayısı 36 oldu. ASELSAN yükleniciliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 15 üs bölgesinin de inşası sürüyor.

Ayrıca önümüzdeki dönemde kurulumu gerçekleştirilecek ilave 22 bölgeye ilişkin Ek Sözleşme SSB ile ASELSAN A.Ş. arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalandı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacını azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmeyi asli görev olarak benimseyen SSB, modüler üs bölgelerine yönelik kurulum faaliyetlerine devam edecek. - ANKARA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:29 Kaynak: İHA
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