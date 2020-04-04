SSB: Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı - Son Dakika

SSB: Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı
6 saat önce
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.
Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:27 Kaynak: DHA
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