HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları gerçekleştirildi - Son Dakika

HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları gerçekleştirildi
30.01.2021 12:09
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güdüm kitlerinin teslim edildiğini duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık" ifadelerini kullandı.
-İHA-
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