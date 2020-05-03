SSB öncülüğünde geliştirilen yerli video konferans ürünlerine ilgi artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerine ilgi artıyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan video konferans ürünleri için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, bu süreçte uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik risklerine karşı üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor.

Kümelenme üyesi firmalar tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri kamu ve özel sektör tarafından ilgiyle karşılanıyor. Birçok kurum tarafından kullanılmaya başlanan ürünler, görüntülü toplantıların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Her alanda yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yerli video konferans ürünlerini geliştiren Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Karel, Gais, May Siber, BitesLiberta, ICTerra, YD Yazılım, 12M, Nettsi ve Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam." ifadesini kullandı.